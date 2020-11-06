القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحظى انتخابات الرئاسة الأمريكية باهتمام عالمي واسع، ويحرص المرشحون على أن يحصلوا على دعم معلن من المشاهير لزيادة شعبيتهم. وتشتد المافسة بين دونالد ترامب وجو بايدن على مقعد الرئاسة الأمريكية، ويدعمهما عدد من المشاهير، نستعرض أبرزهم في الإنفوجراف التالي..



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كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. مشاهير يدعمون ترامب وبايدن في الانتخابات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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