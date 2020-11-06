شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبد الرسول والدة محمد رمضان فى "موسى" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة عارفة عبد الرسول على المشاركة فى مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، وتجسد دور والدته خلال الأحداث، ومن المقرر عرض العمل فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، ومازالت الشركة المنتجة تبرم باقى التعاقدات من أجل البدء فى تصوير المسلسل مباشرة.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، صبرى فواز، رياض الخولى، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، وضياء عبد الخالق، حيث يتبقى شخصيتان رئيسيتان، من المقرر أن يتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن محمد رمضان قدم آخر أعماله "البرنس" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، نجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى.

وكان آخر ظهور للفنانة عارفة عبد الرسول في مسلسل "الأنسة فرح"، مع رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد والذى عرض على احدى المنصات الإلكترونية وحقق نجاحاً جماهيرياً وشارك في بطولته كل من محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى.