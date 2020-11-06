شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تنتهى من الديكورات الرئيسية بمسلسلها "لؤلؤ" ويتبقى لها أسبوعان تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة مى عمر من تصوير جميع الديكورات الرئيسية في مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من إنتاج شركة سينرجى، حيث صورت في ديكورات استوديو النحاس فضلا عن ديكور منزلها، خاصة أن مى عمر تمر بأكثر من مرحلة في أحداث المسلسل .

مى عمر

ومازالت مى تصور أحداث المسلسل الذى تدورأحداثه في 40 حلقة كاملة، ويعد البطولة الأولى المطلقة لها في الدراما التليفزيونية، حيث يتبقى لها أسبوعان على أقصى تقدير وتنتهى من تصوير المسلسل بشكل نهائي، ليدخل المسلسل بعدها مراحل المونتاج ليصبح العمل جاهزاً في الوقت التي تحدده الشركة .

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مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.