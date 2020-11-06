شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصيب أحمد داود وزوجته علا رشدى بفيروس كورونا؟.. الفنان يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد داود حقيقة إصابته وزوجته الفنانة علا رشدى بفيروس كورونا، بعد إعلان عدد من الفنانين إصابتهم بالفيروس، وكتب داود،فى تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، "مستغرب جدًا من الأخبار المنتشرة بتأكيد خبر إصابتى أنا وعلا بكورونا".

وأضاف أحمد داود، فى تعليقه على الأخبار المتعلقة بإصابته وزوجته بالفيروس التاجى، "إذا كان إحنا لسه مش متأكدين.. حضرتك عرفت منين؟ عيب على كل اللى نشر الخبر من غير ما يتأكد".

يأتى هذا بعدما كانت قد أعلنت الفنانة نشوى مصطفى إصابتها بفيروس كورونا من خلال تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك": "ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا.. أى حد اتقابلنا خلال الفترة اللى فاتت أرجوكم يعمل تحليل.. لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلوا بالكم.. الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يارب.. ادعولى".

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فيما أكدت مصممة الأزياء ريم العدل أن إدارة مهرجان الجونة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية فى التعامل مع فيروس كورونا بشهادة وزارة الصحة، وأن أى فعاليات أخرى، لم تكن تخضع لمسئولية المهرجان، حيث علقت ريم عن محاولات البعض بإدانة مهرجان الجونة من خلال حسابها على فيس بوك قائلة، "امبارح كتبت بوست بعلن فيه إصابتى بكورونا.. واللى أنا مش شايفاها عيب ولا وصمة.. لا أنا أول واحدة ولا آخر واحدة يا جماعة.. احنا فى وباء عالمي.. وكل واحد مصاب أو مخالط عليه مسئولية أخلاقية يبلغ اللى حواليه على فكرة عشان ياخدوا احتياطاتهم".

وتابعت ريم، "المهم من أول ما كتبت البوست وأنا عمال يجيلى مكالمات من صحفيين طالبين تصريحات ومداخلات فى برامج مهمة لإدانة مهرجان الجونة ومش فاهمة ليه بجد؟ وكأن فيه ترصد لمهرجان الجونة اللى الحقيقة وبشهادة وزارة الصحة نفسها كان واخد كل الإجراءات الوقائية.. أى فعاليات مش تحت إشراف المهرجان مباشرة لا تخضع لمسئوليته وإنما هى تحت مسئولية منظميها".

وأضافت، "كلنا أفراد راشدين مسئولين عن قراراتنا وسلوكياتنا.. فنهدا شوية يا جماعة. وعلى فكرة أستاذة نشوى مصطفى ربنا يقومها بالسلامة يارب ما كانتش فى الجونة أصلاً.. و وجز ماكنش فى مهرجان الجونة ده واحد كان مسافر الجونة مع اصحابه .. طيب بلاش.. تامر هاشم أعلن اصابته قبل الجونة اصلاً و أكيد تامر هاشم أشهر منى بس ما تعملش على تصريحه الزيطة اللى حصلت امبارح عشان ماكنش فى ساعتها جونة نلوم على منظميها"، واختتمت، "كفاية يا جماعة ارحموا نفسكوا... انا ما شوفتش ناس بتتلكك عشان توقف الحياة بالطريقة دي.. ربنا يسلّم ويحفظ الكل".