شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاده.. علاقة تامر هجرس ببناته ضحك ولعب ودعم وحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الجمعة الفنان تامر هجرس بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 6 نوفمبر، بدأ حياته المهنية في مجال عروض الأزياء، ثم بدأ حياته الفنية، وكان أول ظهور له من خلال فيلم بركان الغضب مع فيدرا وبعدها ظهر مع الزعيم عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية كأحد أبنائه الأربعة، ثم قدم العديد من الأدوار التلفزيونية مثل أدواره في مسلسلات أماكن في القلب وقلب الدنيا ومسلسل قلبـي ينـاديك.

وقدم عام 2006 دور البطولة مع يسرا في فيلم ما تيجي نرقص وأيضا مسلسل خاص جدا مع يسرا عام 2009، وكذلك شارك معها كضيف شرف في نفس العام في الأربع حلقات الأولى من مسلسل لحظات حرجة، وشارك في فيلم عمليات خاصة وفيلم البلد دى فيها حكومة وآخر أعماله مسلسل " بدل الحدوتة 3".

وعلاقة الفنان تامر هجرس مع بناته تمارا و تالا قائمة على الضحك واللعب والحب والدعم والغزل، حيث إنه يشارك جمهوره على انستجرام صورا عديدة مع بناته ويرفقها دائما بتعليق داعم لهن، كما خطفت تمارا ابنته الأنظار لجمالها وملامحها الأوربية.

وكان تامر قد نشر في يوليو الماضي مجموعة من الصور له مع ابنته وذلك احتفالا بعيد ميلاد إبنته حيث أعرب من خلالها عن حبه الشديد لها وأنه محظوظا للغاية لكونه أبا لفتاة مثلها .

وكتب تامر هجرس في تعليقه على الصور قائلا " طفلتي الصغيرة عيد ميلاد سعيد .. محظوظ إني باباكي .. قلبك من دهب وروحك كلها حب .. شمس الابتسامة .. الضحكة اللي بترفعني إلى أعلى سحابة .. بتزيدي حكمة و قوة.



تامر وتمارا



تامر وابنته



تامر فى صورة سيلفى مع ابنته

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تامر فى صورة عائلية



تامر مع ابنته



تامر مع تمارا



تامر هجرس و تمارا



تامر هجرس و ابنته تالا



تامر هجرس وابنته تمارا



تامر هجرس



تامر وبناته