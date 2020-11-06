هنا الزاهد تهنئ أحمد فهمي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: حرصت الفنانة هنا الزاهد على تهنئة زوجها الفنان أحمد فهمي بعيد ميلاده من خلال حسابها بموقع "انستجرام". ونشرت "هنا"، صورة تجمعها بـ"فهمي"، وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد لأفضل صديق لدي". من ناحية أخرى، تواصل هنا الزاهد تصوير مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويعتمد على حكايات منفصلة كل حكاية في 5 حلقات، وتخوض به هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، من إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سينرجي" والمنتج كريم أبو ذكري.

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