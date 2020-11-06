تعرف على نتيجة تحليل فيروس كورونا لـ"يسرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الفنانة يسرا، عن نتائج فحوصات فيروس كورونا التي أجرتها مؤخرًا، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت يسرا على الصورة قائلة: "أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا، إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية".

وأضافت: "بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا، ربنا يحفظنا جميعا".

من ناحية أخرى، شاركت يسرا في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "خيانة عهد"، بطولة حلا شيحة، خالد سرحان، جومانا مراد، خالد أنور، هنادي مهنى، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.