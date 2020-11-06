وصفت والدها بالعصبي وطليقها الفنان بـ"غريب الأطوار".. حكايات جالا فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحتفل الفنانة جالا فهمي اليوم الموافق 6 نوفمبر بعيد ميلادها، وتُعد واحدة من الفنانات اللاتي حظين بشهرة واسعة في فترة من الفترات، لا سيما وأنها ابنة المخرج الكبير الراحل أشرف فهمي.

ويستعرض "الخليج 365"، في التقرير التالي أبرز المعلومات والحكايات عن جالا فهمي:

- ولدت جالا فهمي مثل هذا اليوم عام 1962، وتخرجت في كلية الآداب، قسم اللغة الإنجليزية، في عام 1986، وأجادت اللغتين الإسبانية والفرنسية.

- بدأت مشوارها الفني بدور صغير في فيلم "يوم مر ويوم حلو"، ثم قدمها والدها كوجه جديد من خلال فيلم "إعدام قاضي".

- شاركت في العديد من الأفلام أبرزها: "طأطأ وريكا وكاظم بيه"، "الجينز"، "سمكة و4 قروش" و"جالا جالا"، "أول مرة تحب يا قلبي".

- تزوجت أكثر من مرة بينها: الموسيقار الكبير عمر خيرت والثانية من المخرج شريف شعبان، أما آخر زيجاتها فكانت من المنتج عمرو حجازي الذي أنتج لها فيلم "جالا جالا".

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- في حوار قديم لها مع برنامج "حوار صريح جدًا"، قالت جالا فهمي، إنها واجهت العديد من الانتقادات بسبب برنامج "الحل في الحبل": "الناس هزأتني جامد واتريقت وقالوا الحل هو الحبل والنقاد والصحفيين قالوا خلاص مشاكلنا اتحلت ومفضلش غير نط الحبل".

- وروت في اللقاء عن أقسى هجوم تعرضت له مؤكدة أن أحد النقاد قال عنها "ياريت تاخدي الحبل ده وتشنقي بيه نفسك"، موضحة: "الناقد اللي كتب الكلام ده بقى من أصدقائي جدا لان رد فعلي بالنسباله كان غريب، قابلني بالصدفة ولقاني بتريق على نفسي وبقوله عندك حق فعلا فاتكسف من نفسه".

- وتطرقت جالا في حديثها عن والدها قائلة إنها عانت من قسوته خلال التصوير، قائلة: "اتعذبت أوي في الفيلم ده اتهزقت أوي وأنا كنت لأول مرة بقف قدام كاميرا وهو عصبي جدًا في شغله ودقيق جدا لدرجة انك تترعبي، اتشتمت شتيمة مرة قال عني أنا أقدر امشيها واجيب غيرها، ومن كتر ما انهرت قالي أنا قدمت ناس كتير وكلهم نجحوا فلما أجي أقدم بنتي وتسقط أنا هتهز".

- وتحدثت جالا في لقاءها النادر عن سبب فشل زيجات العديد من الفنانات، مرجحة أن السبب يعود إلى أن الحياة الفنية الغير مستقرة بسبب مواعيد التصوير وعدد أيام العمل، وتطرقت إلى علاقتها بطليقها الفنان عمر خيرت قائلة: "عمر فنان غريب الأطوار منطوي وخجول وعلى طول مع نفسه ومقفول على نفسه عمر عايز العالم يدور في فلكه وأنا معرفش أدور في فلك حد"، مضيفة: "كنت طول الوقت حاسة إني لوحدي مفيش مشاركة".

وعن أصعب اللحظات التي تتمنى أن لا تعيشها قالت إن لحظة الطلاق كانت صعبة سواء عليها أو على أي امرأة أخرى.