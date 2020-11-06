آسر ياسين عن "ما وراء الطبيعة": مبسوط إني شوفت رفعت إسماعيل لحم ودم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان آسر ياسين عن سعادته بمشاهدة مسلسل "ما وراء الطبيعة"، تزامنًا مع عرضه عبر المنصة العالمية "نتفليكس".

وغرد آسر حول الحلقة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "لسه متفرج على أول حلقة من ما وراء الطبيعة وانبسطت جدا أني شفت رفعت إسماعيل لحم ودم".

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مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، ويتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل".