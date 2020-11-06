تراند اليوم : بعد إصابة 7 فنانين بمهرجان "الجونة".. "يسرا" تكشف نتيحة اختبار كورونا

بعد إصابة العديد من المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي، قالت الممثلة يسرا، إن اختبارات فيروس كورونا المستجد التي خضعت لها مرتين جاءت سلبية.

وطمأنت يسرا، متابعيها عبر حسابها على موقع "تويتر"، بعد أن جاءت نتيجة الاختبارات سلبية.

وكتبت قائلة:" "أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية... بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميعا".

— Youssra (@Youssra)

أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية... بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميعا 🤍#Youssra #يسرا pic.twitter.com/Srbh6SyvW2 — Youssra (@Youssra) November 5, 2020

وكان عدد من الفنانين كشفوا عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، عقب مشاركتهم في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الذي اختتم فعالياته يوم الجمعة الماضي.

وضمت القائمة، كلاً من بسمة، ويجز، سارة عبد الرحمن, زينب غريب، أحمد داود، علا رشدي، وريم العدل.