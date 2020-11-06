كارمن سليمان ومصطفى جاد يكشفان أسرار حياتهما

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت الفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، عن بعض أسرار حياتهما المشتركة، وأجابا عن بعض الأسئلة الشخصية في لقاء مصور قدّمته مجلة “سيدتي”.

وأوضح مصطفى أن كارمن لا تعطيه فرصة اختيار هدية عيد ميلادها، فدائماً ما تقول له قبل الموعد بفترة “أريد هذه الهدية المعينة”، لترد بدورها بأنها تفعل ذلك حتى لا يشتري لها شيء لا تحتاجه.

وتابع مصطفى أن الاغنية التي يحب سماعها من كارمن في المنزل هي “هم النم”. مشيراً إلى أنها بارعة إلى حد كبير في الخبز المنزلي.

بدورها قالت كارمن إنها تشاركه في اختيار ملابسه، ولا تطالبه بالاستغناء عن الستايل الخاص به، ولكن من الممكن أن يتغير ذلك، في بعض الأوقات.

ولفتت إلى أنها غير منضبطة بنظام يتعلق بالاهتمام ببشرتها، مثلاً تمر أوقات كثيرة تحرص فيها على استخدام بروتين خاص، بينما في أحيان أخرى، تهمل ذلك بسبب ضغط العمل.

نفيد بالذكر أن كارمن سليمان تزوجت من مصطفى جاد في أبريل 2017 ورزقا بابنهما الوحيد “زين” في 7 يناير 2018 إحدى المستشفيات الكبرى في مصر.