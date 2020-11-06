محمد عطية يثير الجدل بسبب تعليقه على تعدد الزوجات

متابعة بتجــــــــــــرد: أحدث الفنان المصري محمد عطية موجة من الجدل بسبب منشور ورد على حسابه الخاص في موقع “فيسبوك” وانتقد من خلاله تعدد الزوجات.

وفي هذا السياق كتب: “تعدد الزوجات شئ مهين جداً جداً للست ويقهر لأنه بيفرض شيء موجع انسانياً وعاطفياً و اجتماعياً على المرأة و بيطلع المرأة في صورة الشيء الممتلك من الراجل ومش في صورة الشريكة اللي ليها نفس الحقوق اللي بيملكها الطرف التاني. ده غير إن المجتمع أغلبه بيعتبره حق من حقوق الراجل لا يقبل الجدال أو النقاش وأي اعتراض من الست يعتبر شيء غير مقبول”.

وتفاعل المتابعين مع كلام محمد عطية، حيث أيّد عدد كبير منهم رفضه لموضوع تعدد الزوجات من خلال تعليقاتهم، في حين اختلف البعض معه بالرأي.

ويشار إلى أن عطية نشر مؤخرًا عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” صورة رومنسية له برفقة خطيبته وأرفقها بالتعليق: “احدش يوم هيملا مكانك. فاكرني ازاي بقي بهدد. أكيد أنا هبقي خسرانك لو أنا وانت في يوم نبعد. ده وضع طبيعي أوي جداً. ما ببساطة أنا الأضعف، أنا الطرف اللي يوم ما يقول هيبعد. عمره ما هيعرف. أنا المغلوب على أمره ومستسلم ومش بعند. فاكرني ازاي بقي بهدد. كتبت الأغنية دي لميرنا عشان كانت زعلانة مني امبارح”.