كورونا يؤجل "جريمة على ضفاف النيل" لأجل غير مسمى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حُذف فيلم الإثارة "جريمة على ضفاف النيل" من قائمة أفلام العطلات، الخميس، مما يهدد فرص انعاش الصناعة هذا العام.
وقالت شركة "والت ديزني" إن طرح الفيلم المقتبس عن رواية للكاتبة البوليسية آجاثا كريستي ويقوم ببطولته ممثلون من بينهم جال جادوت وكينيث برانا، سيتأخر إلى أجل غير مسمى، وفقاً لوكالة "رويترز".
وكان من المقرر عرض الفيلم في أمريكا الشمالية ومعظم أنحاء العالم في 18 ديسمبر/كانون الأول، وهو أحدث فيلم يتأجل عرضه في الوقت الذي تكافح فيه الصناعة للعودة إلى العمل وسط جائحة فيروس كورونا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعادت عدة دول أوروبية، بما فيها المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، فرض قرارات إغلاق صارمة لمكافحة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ولا تزال دور السينما في أكبر أسواق الولايات المتحدة بنيويورك ولوس أنجلوس مغلقة.
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