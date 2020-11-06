شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حقق خالد سليم المعادلة الصعبة ليصبح نجما للغناء والتمثيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الجمعة النجم خالد سليم بعيد ميلاده، حيث يحتفل به مع جمهوره في دار الأوبرا المصرية وإحيائه حفلا غنائيا على مسرح النافورة ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 29 .

النجم خالد سليم تميز بغناء اللون الرومانسى، وبإحساسه المرهف وصوته القوى تمكن من أسر قلوب شريحة كبيرة من الجمهور، ويعد واحدا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهور على الساحة الفنية، وتمكن من أن يصنع اسما لنفسه بصوته المميز، فهو دائم التجديد والاختلاف فى اعماله الغنائية وصاحب صوت مميز وإحساس عال، ويستخدم كلمات بسيطة ورمانسية ويوصل رسالته من العمل بكل سهولة ووضوح .





خالد سليم بدأ مشواره الغنائى بألبوم يحمل اسم "عالم تانى" عام 2001، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم "السلم والثعبان" للمخرج طارق العريان بثلاث أغنيات وهي "أنا حبيت"، "باعترف"، و"عيش"، التي حققت نجاحاً كبيراً.

عام 2003 أصدر ثاني ألبوم له بعنوان "ولا ليلة ولا يوم". الألبوم ضم 11 أغنية منها: حلم عمري، ليالي، أحبك موت، ساكت ليه، كل نظرة، بلاش الملامة، الله واحد، ولا ليلة ولا يوم، ظلمت، أنا عاشق، وأصدر بعدها عدة ألبومات ناجحة، وكانت آخرها ألبوم بعنوان "أستاذ الهوى" وصور خالد سليم من الألبوم أغنية أطمن علي طريقة الفيديو كليب والألبوم ضم 11 أغنية منها :أستاذ الهوي، حبيت حياتي، سيد سيدي، ياواخد قلبي، اطمن.

شارك خالد سليم الفنانة الراحلة ​وردة الجزائرية​ في بطولة مسلسل "​آن الأوان​" عام 2006، وتضمن المسلسل 6 أغنيات للفنانة وردة، و4 أغنيات له، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً في العالم العربي.

وانتقل خالد إلى عالم السينما وظهر كممثل لأول مرة عام 2004 من خلال فيلم "سنة أولى نصب" في بطولة جماعية مع ​أحمد عز​، و​داليا البحيري​، ونور، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، والذي أدرج فيه بعض أغاني ألبوم "ولا ليلة ولا يوم" مما ساهم في نجاح الفيلم، وشارك في عدة أعمال سينمائية أيضا منها " كان يوم حبك" و"شكة دبوس" وغيرها .





النجم خالد سليم قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة والتي كانت آخرها بطولة مسلسل "بلا دليل" الذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كل من الفنانة درة ونيكولا معوض وحازم سمير واسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر واشرف زكي وانعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وشادي جميل وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجي.

كما انه يصور حاليا مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية ودينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، هدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، كما ان له رصيد من الأعمال الأخرى التى حققت نجاح كبير ومنها "رسايل" واختيار اجبارى" و"جبل الحلال" و"مأمون وشركاه" وغيرها .