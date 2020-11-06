شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلادها.. أجمل صور مى سليم مع ابنتها لى لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الجمعة الفنانة مى سليم بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 6 نوفمبر، عملت كموديل في الكليبات الغنائية في بداياتها الفنية، وقدمت منذ بداية مشوارها الفني ثلاث ألبومات منها قلبي بيحلم وهو أول ألبوم غنائي تقدمه ثم ألبوم احلوت الأيام ثم ألبوم لينا كلام بعدين وقدمت كليب طال من إخراج رامي محمد، وبجانب الغناء دخلت عالم التمثيل .

وبدأت مسيرتها الفنية عام 2010 ببطولة فيلم "الديلر" أمام الفنانين أحمد السقا وخالد النبوي، وأول ظهور لها في الدراما كانت ضيف شرف في مسلسل "فيرتيجو" مع النجمة هند صبري كما شاركت شقيقاتها ميس ودانا تقديم برنامج التوك شو Sisters' soup

ومن أشهر أعمال مى سليم في السينما، "الديلر، زنقة ستات، محمد حسين، خير وبركة، المعدية"، أما المسلسلات: "بدون ذكر أسماء، جبل الحلال، كيد الحموات، مزاج الخير، ولى العهد، حوارى بوخارست، عوالم خفية، الأب الروحى، الرحلة".

وتزوجت مي للمرة الأولى من رجل الأعمال على الرفاعي، وعقدا قرانهما بالشهر العقاري نظرا لكونها تحمل الجنسية الأردنية، لينتهي هذا الزواج بعد عامين، بإنجاب طفلتهما "لي لي"، كما، كما تزوجت الفنان وليد فواز ولم يستمر زواج أكثر من شهر، تفاجأ الجمهور بإعلان "وليد" إنهاءه، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "الحمد لله على كل شيء، في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي، للأسف بيتكتب النهاية لحياة زوجية لم تكد تبدأ بعد، دعواتكم".

لى لى تعطى قبله لوالدتها مى



مى سليم بنفس الملابس مع ابنتها



مى سليم فى صورة عفوية مع نجلتها



مى سليم و ابنتها لى لى



مى سليم و لى لى نفس لون الملابس



مى سليم



مى سلين و نجلتها