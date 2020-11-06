نهال عنبر تكشف تطورات حالة نشوى مصطفى الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قالت الفنانة نهال عنبر مسؤولة الملف الصحي بنقابة المهن الموسيقية، إن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى مستقرة، بعد نقلها إلى أحد مستشفيات العزل عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت نهال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج mbc trending، أن نشوى مصطفى تعاني من السعال الشديد وتم وضعها على جهاز أكسجين بسيط لمساعدتها في التغلب على السعال مؤكدة أن نسبة الأكسجين في الدم حوالي 90%: "سألت الدكتور النهاردة قالي هنستنى يومين وهتتحسن حالتها بالأدوية".

أضافت عنبر أن نسبة الأكسجين في الدم تتخطى حوالي 90% ولكنها تستخدم جهاز تنفس لمساعدتها على التغلب على السعال، مؤكدة أن الطبيب الخاص بـ نشوى مصطفى قال إنها ستتحسن بالأدوية في ظرف يومين.

واعلنت الفنانة نشوى مصطفى إصابتها بفيروس كورونا منذ يومين، قبل أن تتدهور حالتها وتُنقل إلى أحد مستشفيات العزل لتلقي العلاج.