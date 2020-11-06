نور تنشر صورة مع خالد سليم من كواليس "جمال الحريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة اللبنانية نور جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "تويتر"، صورة لها رفقة الفنان خالد سليم من كواليس مسلسل "جمال الحريم".
وعلقت "نور"، على الصورة قائلة: "مبسوطة جدًا إننا رجعنا نشتغل تاني مع بعض، مين فاكر أول عمل لينا سوا؟".
مسلسل "جمال الحريم"بطولة نور، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، الفنانة الشابة رنا رئيس، هبة حسن، هدى الأتربي، تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي.
نور كانت شاركت خالد سليم في فيلم "سنة أولى نصب"، عام 2004، إنتاج سميرة محسن وإخراج كاملة أبو ذكري.
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