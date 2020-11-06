محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نشر المطرب حكيم صورة تجمعه بأفراد أسرته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهروا خلالها في أحد المطاعم.
وعلق "حكيم"، على الصورة قائلًا: "الأولاد كانوا عازمني على الغدا والأكل اتأخر قوي ولغاية دلوقتي لسه ما أكلتش حاجة، اتفضلوا معانا بقى".
من ناحية أخرى، انتهى حكيم من تسجيل أحدث أغانيه بطريقة أغاني المهرجانات، وهي من كلمات الثنائي إسلام فانتا وشناوي،ألحان وليد نور، وتوزيع إسلام فتحي، ومن المقرر أن يقوم بتصويرها وطرحها خلال الآيام المقبلة.
يأتي ذلك بعد اتجاه حكيم مؤخرًا لغناء المهرجانات إذ طرح من قبل أغنية "صحاب أونطة" من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع الديزل، ويستعد حاليا لتقديم أكثر من أغنية.
كانت هذه تفاصيل خبر عزومة عائلية.. شاهد حكيم وأفراد أسرته (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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