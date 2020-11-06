حل المطرب عمر كمال ضيفاً على برنامج لايف من الدوبلكس مع آبله فاهيتا، والذي يعرض على شاشة قناة ON E، يومي الخميس والجمعة، فى تمام الساعة 11 مساءً.
وكشف "عمر" خلال إستضافته في برنامج "لايف من الدوبلكس" العديدمن الأسرار الشخصية وكواليس أعماله الفنية.
وأجاب على سؤال أبلة فاهيتا: "ليه كل أغانيك كده ملزقة سكر محلي على كريمة نوتيلا على كريمة"، حيث قال: البنات بتنجح، تغنلهم ينجحوك، وأن السبب الحقيقي الذي دفعه لإستخدام كلمات مثل السكر المحلي والكريمة والنوتيلا في الأغاني التي يقدمها لان الغناء للفتيات هم سبب النجاح الحقيقي.
وأضاف "عمر": غنيت كل الألوان للرجالة ومحدش سمع عني وقال انت بتعمل ايه، واول ما غنيت للبنات أول أغنية جابت 500 مليون في فترة قصيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عمر كمال لـ أبله فاهيتا: غنيت للرجالة 14 سنة ماحدش قالي بتقول إيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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