عمر كمال لـ هاني شاكر: ورطة ووقعت فيها عضوية هموت عليها

حل المطرب عمر كمال ضيفاً على برنامج "لايف من الدوبلكس" في الموسم الجديد مع آبله فاهيتا، منذ ساعات، والذي يعرض كل خميس وجمعة على شاشة ON E، فى تمام الساعة11 مساءٍ.
وغنى "عمر" خلال إستضافته في برنامج "لايف من الدوبلكس" أغنية من كلمات الآبله فاهيتا على أنغام "غلطه" لنقيب الموسيقين هاني شاكر.
وتقول كلمات الأغنية:.
" ورطه ووقعت فيها عضويه هموت عليها
ومش راضي أستاذ هاني نقابته يدخلني فيها
ورطة و وقعت فيهـــاااااا
إنسى بنت الجيران ومهرجانات زمان
سامحني يا فنان يا كبيرنا ماتعديها
نفسي في كارنيه النقابة استاذ هاني يا بابا
وهطع مع لوردينا ومافيش كلمات سفيه
غلطة وندمااان عليها ".
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