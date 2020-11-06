شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تنتهى من تصوير أسبوع فى ديكور شركة بشبرامنت من "حلوة الدنيا سكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة هنا الزاهد من تصوير أسبوع في ديكور شركة باستوديو العزبة بشبرامنت، بالحكاية الأولى من مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، وجمعت المشاهد بينها وبين الفنان محمد كيلانى الذى يشاركها في بطولة الحكاية الأولى من المسلسل، حيث يشارك فى حكاية من حكايات العمل الـ9، كل حكاية من 5 حلقات، ولكل حكاية قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل المقرر عرضه قبل نهاية العام الجارى.

المسلسل فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي ويعتمد على ظهور نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويشارك فى بطولة الحكاية الأولى بجانب هنا الزاهد كل من محمد كيلانى، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمى، بسنت النبراوى.

ووقع الاختيارعلى مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسئول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.