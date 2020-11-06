شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر نولان راضى عن حجم إيرادات فيلم TENET بشباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج كريستوفر نولان، مخرج فيلم TENET ، في حواره مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز، إنه راضي عن حجم إيرادات الفيلم بشباك التذاكر العالمي، حيث حقق ما يقارب 350 مليون دولار فى سباق شباك التذاكر حول العالم، حسبما أعلن موقع بوكس اوفيس، وهي الإيرادات التي تعتبر ضخمة بالمقارنة بالأفلام الأخرى في ظل فيروس كورونا.

TENET من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالميين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم، وتدورأحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

وتصدر فيلم Tenet لكريستوفر نولان شباك التذاكر في المملكة المتحدة لعطلة نهاية الأسبوع الثامنة على التوالي، حيث جمع 187.275 جنيه إسترليني أي (242.900 دولار أمريكي)، وفقًا للأرقام النهائية من Comscore، وبلغت إجمالي إيرادات الفيلم الذي أنتجتهWarner Bros حتى اللآن 16.877.908 جنيهًا إسترلينيًا أي (21.892.508 دولارًا أمريكيًا).

جدير بالذكر انه تم إغلاق معظم دور السينما في أيرلندا بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا ، في حين أن سلسلة سينما Cineworld / Picturehouse بأكملها لا تزال مغلقة حتى إشعار آخر بسبب عدم وجود أفلام ضخمة.