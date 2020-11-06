شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور فى شوارع المنيل مع "ربع قيراط" من "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير مشاهدها في حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا"، في المنيل، وتعد المشاهد مشاهد حركة في شوارع المنيل للانتهاء منه قبل موعد عرضه على"DMC"، ويواصل فريق العمل التصوير يوميًا في العديد من الديكورات.

وتناقش ريهام عبد الغفور دور معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصرى، بعد طلاقها، وتواجه العديد من الأزمات ما بين بيتها وعملها وتكشفها حلقات المسلسل، ويشارك في بطولة حكاية "ربع قيراط "عدد كبير من النجوم، منهم إنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، وأحمد درويش، والحكاية من تأليف أمين جمال.

وتعد حكاية "ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل إلا أنا، الذي عُرض منه 5 حكايات حتى الآن، هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"مل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، بينما تحمل الحكاية السادسة "اسم لازم أعيش"، وهي بطولة جميلة عوض.