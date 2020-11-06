محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: طلبت الفنانة صابرين من جمهورها ومتابعيها الدعاء لابنة شقيقها التي تجري عملية جراحية الآن دون الكشف عن تفاصيل أكثر. وكتبت "صابرين"، عبر حسابها بـ"فيسبوك"، قائلة: "اسألكم الدعاء لـ صابرين بنت أخي وابنتي الآن في غرفة العمليات دعواتكم". من ناحية أخرى، تنتظر صابرين عرض فيلمها "النمس والإنس" بطولة الفنان محمد هنيدي والفنانة منة شلبي، إخراج شريف عرفة، تأليف كريم حسن بشير.

كانت هذه تفاصيل خبر صابرين تطلب من جمهورها الدعاء لابنة شقيقها: في غرفة العمليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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