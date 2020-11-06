بسمة تؤكد إصابتها بفيروس كورونا: "معزولة من أسبوع ومفيش أعراض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة بسمة، الأنباء التي ترددت قبل ساعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت بسمة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "بقالي أزيد من أسبوع معزولة لإن نتيجة تحليلي كانت إيجابية. الحمد لله تقريبا مفيش أعراض. أول ما عرفت بلغت الاشخاص اللي خالطتهم، وهم بدورهم أجروا التحليل".

وتابعت "مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لإني فعليا أعلنت للاشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة. بكتب دلوقتي البوست ده عشان اشكر كل الناس اللي سألوا عليا. باذن الله قريب جدا نتيجتي تتحول للسلبية. شكرا للجميع.

وأضافت "ملحوظة، في شخص، بدون ذكر اسماء، بعت يسألني لو كنت أجريت المسحة الذرية.. مهياش ذرية والله يافندم".

وكان أخر ظهور لبسمة عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "انستجرام" قبل 9 ساعات تقريبا بنشر فيديوهات تستعرض فيها هدية جاءتها، وتقرأ الرسالة التي وصلتها مع الهدية، وبعدها بست ساعات أعادت نشر صورًا من إطلالاتها الأخيرة في مناسبات مختلفة.