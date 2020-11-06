مداخلة من 2015.. عمرو سلامة لـ"أحمد خالد توفيق": "هحارب عشان ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك المخرج عمرو سلامة متابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بفيديو يعود لعام 2015 لمداخلة هاتفية له مع برنامج "ممكن"، في حلقة كان ضيفها الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

وخلال المداخلة وعد عمرو سلامة الكاتب الكبير بأنه سيحارب من أجل ظهور سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" كمسلسل بأحسن شكل: "بوعدك إني هعيش أحارب عشان يخرج مسلسل ما وراء الطبيعة للنور، بأحسن شكل وأفضل جودة وينافس المسلسلات العالمية".

وعلق "عمرو"، على الفيديو قائلًا: "أتمنى نرفع رأسك ونكون عملنا حاجة على قدر قيمتك".

وانطلق عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" عبر منصة "نتفليكس" في الحادية عشرة صباح اليوم، وهو مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، ويتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل".