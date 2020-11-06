تراند اليوم : تفاصيل صادمة.. الفنانة بسمة تُعلن إصابتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة بسمة، قبل قليل، عن إصابتها بفيروس كورونا، عبر منشور كتبته عبر حسابها على «فيسبوك».

وأكدت أنها عرفت بإصابتها منذ أسبوع، وقامت بعزل نفسها، وأبلغت كل من خالطتهم في الفترة الأخيرة.

وكتبت بسمة في منشورها: «بقالي أزيد من أسبوع معزولة لأن نتيجة تحليلي كانت إيجابية. الحمدلله تقريبا مفيش أعراض. أول ما عرفت بلغت الأشخاص اللي خالطتهم، وهم بدورهم أجروا التحليل، مفكرتش أكتب بوست على السوشيال ميديا لأني فعليا أعلنت للاشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة».

وأضافت: «بكتب دلوقتي البوست ده عشان أشكر كل الناس اللي سألوا عليا. باذن الله قريب جدا نتيجتي تتحول للسلبية، شكرا للجميع، ملحوظة، في شخص، بدون ذكر أسماء، بعت يسألني لو كنت أجريت المسحة الذرية.. مهياش ذرية والله يافندم».

يذكر أن عدد من نجوم الفن أعلنوا مؤخرًا غصابتهم بفيروس كورونا، بينهم نشوى مصطفى، والمطرب ويجز، وسارة عبدالرحمن، والاستايلست ريم العدل، وزينب غريب.

وعادت بسمة مؤخرًا من الجونة بعد مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

