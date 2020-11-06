شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمى بمناسبة عيد ميلاده.. اعرف ماذا قالت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة هنا الزاهد على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد زوجها الفنان احمد سعد من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشرت صورة تجمعهما معاً وعلقت عليها بكتابة : "عيد ميلاد سعيد لأفضل صديق لدي".

من ناحية أخرى سبق وقال الفنان أحمد فهمى، إن زوجته الفنانة هنا زاهد تتمتع بخفة ظل ودم خفيف ولكنها "قادرة"، ويعود ذلك بسبب تدليل والدتها شيرين لها هى وأخوتها البنات، مضيفا أن الزواج جميل جدا ولكن السنة الأولى لزواجهم كانت بالنسبة لهم صعبة ففى شهر العسل بعد أربعة أيام فقط دخلت هنا المستشفى وأجريت عملية كما أجرى هو عمليتين أيضا خلال هذا العام وأجريت أخت هنا كذلك عملية.