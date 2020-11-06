شكرا لقرائتكم خبر عن روبى مدرسة موسيقى فى فيلم "برة المنهج" مع ماجد الكدوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر النجمة روبى خلال أحداث فيلم"برة المنهج" للنجم ماجد الكدوانى بدور مدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض لكثير من الأزمات في حياتها، وتتوالى الأحداث بينها وبين بطل العمل ماجد الكدوانى، حيث بدأ فريق العمل التصوير منذ فترة في العديد من الديكورات الخاصة بالفيلم، ويناقش الفيلم قضية التنمر وتحقيق الذات، وهو للمخرج عمرو سلامة.

والفيلم تشارك في بطولته مع النجمة روبى أسماء أبواليزيد وشريف الدسوقي وأحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف في الفيلم، ويضم فريق التمثيل في الفيلم أيضًا دنيا ماهر، ويجسد الكدوانى شخصية رجل أعمال حاد الطباع، يسعى إلى تحقيق أحلامه، وتدور أحداث الفيلم في إطار الدراما التشويقية، وتدور الأحداث حول علاقة صداقة بين رجل وصبى يعانى من التنمر.

فيلم "برة المنهج" من إخراج عمرو سلامة، والذى يشارك فى تأليفه مع خالد دياب، وتشارك في بطولته النجمة روبى وأسماء أبواليزيد وشريف الدسوقى ودنيا ماهر وأحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف فى الفيلم، ومن المحتمل أن يطرح العمل خلال موسم رأس السنة أو منتصف العام الدراسى المقبل.

ومن ناحية أخرى تستعد روبى للمشاركة فى دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل "بدرالبدور" ويشاركها فى بطولة العمل الفنان اسر ياسين، ويجرى مخرج العمل كريم الشناوى معاينة أماكن التصوير وترشيح باقى الأبطال الذين يشاركون في المسلسل للتعاقد معهم في فترة وجيزة قبل انطلاق التصوير.