شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: استنونى مع أبلة فاهيتا واللذيذة كارو فى حلقة كلها مفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل النجمة ليلى علوى، مساء اليوم الجمعة، ضيفًة على برنامج أبلة فاهيتا فى الموسم الجديد، خلال حلقة جديدة من برنامجها "لايف من الدوبلكس"، الذى يعرض على شاشة قناة on e، فى تمام الساعة 11 مساء اليوم، ونشرت النجمة الكبيرة عبر حسابها على انستجرام، صورا من كواليس تصوير الحلقة، صحبتها بتعليق: "استنونى بكرة مع أبلة فاهيتا واللذيذة كارو فى حلقة كلها مفاجئات على ontv الساعة 11 مساء".





كانت قد طرحت شركة سينرجى، برومو دعائي جديد للبرنامج، ظهرت من خلاله "أبلة فاهيتا"، هى تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى الأبلة مكالمة هاتفية مع "شهاوند"، حيث تقول بخفة دمها المعهودة: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".





وكانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذى حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربى، كما ظهرت "فاهيتا" فى مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعى، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏



