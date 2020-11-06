شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تطمئن جمهورها: عملت تحليل pcr والحمد لله طلعت النتيجة سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت النجمة الكبيرة يسرا جمهورها ومتابعينها بعد محاولات الاطمئنان عليها بسبب انتشار إصابات فيروس كورونا بين الفنانين، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، أحب أطمن كل حبايبى وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إنى عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية





وتابعت، أنابشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميعا".

وفى سياق آخر كشفت يسرا خلال حلقاتها ببرنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، وأذيعت أول أمس الجمعة على قناة dmc، عن علاقتها بالفنان الراحل رشدي أباظة وحديث البعض عن أنه طالبها بالزواج به قائلة: "متقدمليش بس جابلي خاتم ألماظ وعمري ما أخدته".

وقالت يسرا، "في آخر مرة شوفته في حياتي كان تعبان وعيان كان لابس الخاتم وملقتش الفص .. فقالي أنا جي عشان أديكي الخاتم اللي كنت شاريهولك، فقولتله يا رودي مش موجود الخاتم في إيدك، الفص وقع، قالي إيه؟!، ساعتها عرفت أن ده آخر مرة هشوفه".

يشار إلى أن يسرا قدمت آخر أعمالها مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، وإخراج سامح عبد العزيز.