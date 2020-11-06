شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يقدم أغنية "أنا عمر أنا مش فؤاد" لمن يشبهونه بمحمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عمر كامل خلال لقائه فى برنامج "لايف من الدوبلكس" التى تقدمه ابلة فاهيتا ويذاع على قناة on، أن الكثير من الناس يشبهونه بالفنان محمد فؤاد، وأنه شرف كبير له لأنه أستاذه وحبيبه وقد قابله كثيرا "وقرفه فى عيشته" على حد قوله ، فمنذ ١٤ عام كان يذهب إليه لدرجة أنه أستأجر شقة فى القاهرة وذهب أليه فى الكثير من الاوقات حتى قابله وقال له أنه يريد ان يساعده فطلب منه ان يسمع صوته .

وأضاف الفنان عمر كمال، بعدما سمع الفنان محمد فؤاد صوتى قال لى صوتك جميل ربنا يكرمك أذهب وشق طريقك أنا لم اشاهد أحد لابد أن تعتمد على نفسك وفى وقتها شعرت بضيقه ولكن مع مرور الوقت عرفت أنه كان لديه حق، وهنا طلبت منه ابلة فاهيتا أن يقدم أغنية للجمهور الذى يقول أنه يشبه الفنان محمد فؤاد وجاءت كلماتها كالتالي .

أنا عمر أنا مش فؤاد أنا عمر، أحنا بعاد إحنا بعاد عارف إن صوتى ده صوته هعمل إيه كسرلى قلبى ماوقفش جنبى قالى إجرى ياد أنا عمر إحنا بعاد إحنا بعاد ، مش نفس لونه هو فى طريق هو وأنا فى طريق هو رومانسى بيغنى حب وشوق وشعر وكلام جميل هو بتاع شيكابيكا وأنا صاحبى حمو بيكا ، عارف إن صوتى زى صوته وأعمل إيه مابقلدهوش وصوتى ده أتولدت بيه كسرلى قلبى ماوقفش جنبى قالى إجرى ياد .