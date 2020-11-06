شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يقدم قربانا لهانى شاكر على طريقة أبلة فاهيتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقترحت أبلة فاهيتا على الفنان عمر كمال خلال استضافتها له فى برنامج من الدوبلكس والذى يذاع على قناة ON E تصالحه على الفنان هانى شاكر ولكنها اشترطت عليه أن يقدم له قربان على طريقتها وهو عبارة عن أغنية بمثابة تصالح بينهم وجاءت كلمات الأغنية كالتالى ..

ورطة ووقعت فيها عضوية هموت عليها ومش راضى أستاذ هانى نقابته يدخلنى فيها ورطة ووقعت فيها عضوية هموت عليها ومش راضى أستاذ هانى نقابته يدخلنى فيها.

أنسى بنت الجيران ومهرجانات زمان سامحنى يافنان ياكبيرنا ماتعديها ياكبيرنا ماتعديها ، نفسى فى كارنيه النقابة أستاذ هانى يابابايا وهقطع مع لوردينا ومافيش كلمات سفيهه، غلطة وندمان عليها.

الجدير بالذكر أن نقابة الموسيقين كانت قد أصدرت بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـمستمعى الغريزة، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.