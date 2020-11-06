شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة تكشف كواليس إصابتها بفيروس كورونا: بقالى أكتر من أسبوع معزولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة بسمة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، حيث أكدت عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، أنها منذ أكثر من أسبوع معزولة تماماً، بعد خضوعها للتحاليل، ورغم ذلك إلا أنها إلى الآن لا تشعر بأى أعراض جراء إصابتها.

كما كشفت السبب وراء عدم إعلانها الأمر على السوشيال ميديا بتأكيدها، على أنها أخبرت كافة المخالطين لها، وبالتالي لم تحتاج للإعلان عن الأمر، حيث كتبت: "بقالي ازيد من اسبوع معزولة لان نتيجة تحليلي كانت إيجابية. الحمدلله تقريبا مفيش اعراض. اول ما عرفت بلغت الاشخاص اللي خالطتهم ، وهم بدورهم اجروا التحليل، مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لاني فعليا أعلنت للاشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة".

وأضافت: "بكتب دلوقتي البوست ده عشان اشكر كل الناس اللي سألوا عليا. باذن الله قريب جدا نتيجتي تتحول للسلبية، شكرا للجميع، ملحوظة، في شخص، بدون ذكر اسماء، بعت يسألني لو كنت اجريت المسحة الذرية.. مهياش ذرية والله يافندم".



الفنانة بسمة تعلن اصابتها بكورونا

وفى وقت سابق، التقطت الفنانة بسمة أحدث فوتوسيشن لها على طريقتها الخاصة من مهرجان الجونة، وذلك حينما جلست على الأرض من التعب حسبما ذكرت في تعليقها على الصور التي نشرتها مؤخرًا، وهي جالسة على الريد كاربت حين كتبت: "لما تعبت من مجهود الريد كاربت وقعدت على الأرض انتهزت الفرصة وصورتني صور حلوة جدًا".

من ناحية أخري كشفت الفنانة زينب غريب عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حينما أعلنت عن ذلك بكتابة: "أي حد تم التعامل معايا مباشرة يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير"، وذلك بعدما أعلنت أن اتضح لها أن حالتها إيجابية بعد الخضوع للتحليل حول فيروس كورونا.