شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كامل يكشف بعض المواقف المحرجة التى تعرض لها حمو بيكا فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عمر كمال أن علاقته بحمو بيكا ناجحة ودائما يقدموا أعمالًا ناجحة.. وهناك العديد من المواقف التى جمعتهم سوياً.. فيتذكر أنهم عندما كانوا فى تونس، ولأن المصطلحات هناك تختلف عن المصطلحات المصرية كان حمو بيكا فى إحدى الفنادق واتصل بيه موظف الاستقبال وقال له "لاباس" فرد عليه حمو كلهم مغسولين، وأتذكر موقف آخر كان حمو فرحه يوم ١٠ سبتمبر والفندق قدم احتفالية له قبل الفرح والجواز عندهم له مصطلح آخر يعد من المصطلحات الخارجة عندنا فعندما قالته البنت غضب حمو غضبا شديدا وحاولنا تهدئته، ولكنه فى النهاية هو شخص طيب جدا.

وأضاف عمر كمال أثناء استضافته فى برنامج "من الدوبلكس" التى تقدمه أبلة فاهيتا على قناة اون، أن هذه الأيام بدأوا يعودوا لإحياء الحفلات مرة أخرى، وكانت آخر حفلة مفترض إقامتها كانت حفلة تخرج بالإسكندرية، ولكنى اعتذرت عنها لظروف خاصة، ومتوسط تقديم الحفلات فى اليوم حوالى حفلتين.

وتابع عمر كمال، نحن نحاول أن نحصل على كارنية نقابة المهن الموسيقية لانه مهم فى الكثير من الاعمال ، فهناك العديد من الاعمال لا تتم الا بالكارنيه، بالاضافة أننا لا نريد أن يغضب منا الفنان هانى شاكر ونسعى لأن نكون ضمن نقابته، وأضاف هناك الكثير يقول إننى شبه الفنان محمد فؤاد فى الصوت وقد قابلته كثيرا منذ ١٤ عاما لدرجة اننى أستأجرت منزل فى البساتين ليسهل على مقابلته، وذهب له فى كل الاوقات الى ان قابلته وبعدما سمع صوتى نصحنى أن أسف طريقى بنفسى غضبت فى البداية ولكن الآن تيقنت أنه كان محق.