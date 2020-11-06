شكرا لقرائتكم خبر عن أبلة فاهيتا تضع عمر كمال فى موقف محرج مع هانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت "أبلة فاهيتا" في خلق حالة من الكوميديا لمشاهدى البرنامج، بعد أن طلبت من ضيفها المطرب الشعبى عمر كمال، أن يغنى بعض الكلمات على طريقة أغنية "غلطة" للفنان هانى شاكر، حيث جاءت كلمات الأغنية، ورطة ووقعت فيها.. عضوية هموت عليها.. ومش راضى أستاذ هانى نقابته يدخلنى فيها.

كانت قد طرحت شركة سينرجى، برومو دعائي جديد للبرنامج، ظهرت من خلاله "أبلة فاهيتا"، هى تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى الأبلة مكالمة هاتفية مع "شهاوند"، حيث تقول بخفة دمها المعهودة: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".

وكانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذى حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربى، كما ظهرت "فاهيتا" فى مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعى، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهير