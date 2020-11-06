شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز باكية: شيلت جزء من الرئة والعملية أثرت على ايدى فى أول سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهارت الفنانة نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا، من البكاء أثناء حديثها عن فترة مرضها، حيث روت بعض التفاصيل قائلة، تعبت فترة مكنتش عارفة عندى ايه وعملت عملية في الرئة وشيلت جزء كبير منها وكانت المشكلة بعدها مش وقتها، وقعدت كتير مش بعزف خالص ومقدرش لغاية لما ربنا كرمنى وقدرت

وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة cbc، أول ما خرجت من المستشفى وشوفت نور ربنا مصدقتش، وطلعت منها بدرس في أول فترة الناس بتسال عليكى كتير، وبعد شوية بيزهقوا بقى واللى بيفضلوا معاكى اللى بيحبوكى بجد ومش عاوزين منك حاجة غير انهم بيحبوكى فأتعلمت أن الحب ده قيمة مش طبيعية ولازم تحبي اللى يحبوكى لانهم يستاهلوا فعلا.

وتابعت، قعدت حوالى سنة بدون عزف على "الماريمبا" لأن العملية أثرت على ايدى ومعنديش القدرة انى اتحرك وكانت حركتى قليلة جدا، موجهة حديثها للجمهور، قائلة: الأمل حلو وخاصة لو جنبك حد بيسندك زى أمك أو أخواتك وأصدقائك المقربين، وأنا كان دايما أملى في ربنا كل ما اشوف النهار اعرف ان انا هارجع، والحمدلله بقيت بخير.