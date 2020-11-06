شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز: الماريمبا اتسرقت منى واللى اشتراها كان هيعملها ستارة حمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا، أنا بحب الموسيقار عمر خيرت جدا ومش أنا بس ده كل الناس، واللى يعاشره زى ما عرفته يحبه أضعاف مضاعفة أكتر من المزيكا بتاعته.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة cbc، علاقتى بدأت مع الموسيقار عمر خيرت لما كنت طالبة وكنت بشتغل في أوركسترا الاوبرا، ولما شفته الجراءة خدتنى وروحت قلتله أنا بحب المزيكا بتاعتك وقلتله عاوزة العب حاجة على الماريمبا فقالى اختارى واخترت وقتها البخيل وأنا، وأفتكرت أنه هينسى لكن لقيته جايبها ليا متوزعة وكتبلى اهداء لـ "نسومة"، ومن ساعتها عملى "عم صابر" و"مسألة مبدأ، وجزء من "العرافة".

وأشارت إلى أنها في المنزل لم يكن لها شعبية قوية بسبب الازعاج التي تسببه لهم، مما اضطرت أن تضع كتامات صوف أسفل الخشب حتى تقلل الصوت، مؤكدا عند زواجها طلبوا منها أن تأخذ الماريمبا معها.

وتابعت، الماريمبا كانت حلمى وحوشت جزء من تمنها وماما كملت ليا الجزء الباقى وجبتها بالقسط وفاجأه، وفى مرة كان عندى حفلة وبعد ما خلصتها وهى منقولة على السيارة النقل حد طلع فوق وسرق منها جزء وانا بقى كنت قلبتها مناحة، وعملنا محضر وبعد 3 شهور رجعتلى بس كنت جيبت واحدة تانية وعرفت ان واحد اشتراها من اللى سارق وكان هيعملها "ستارة حمام" ومش فاهمة ازاى.

وأستكملت، عشان اعزف حاجة لازم تلمسنى، وفى حاجات مبتنفعش حتى لو حسيتها انها تطلع زى أغنية "لسه فاكر" للسيدة ام كلثوم، هي مطلعتش من الة الماريمبا خالص لأن لما حاولت عزفها محسيتش انى قدرت اوصلها صح.