شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس عن شائعة إصابته بفيروس كورونا: خضعت لتحاليل وطلعت سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المخرج أمير رمسيس، المنسق العام لمهرجان الجونة السينمائى إصابته بفيروس كورونا مؤخراً، حيث نشر بوست عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك أكد خلاله خضوعه لمسحة طبية بشأن اصابته بفيروس كورونا من عدمه لتؤكد النتيجة سلبية المسحة.





وأضاف: " بعد استفسارات عديدة و شائعات وصلت للعديد من الأصدقاء الذين هاتفوني في قلق بعد ان وصلهم معلومة خاطئة عن اصابتي بالمرض .. قررت عمل ال pcr و خرجت النتيجة سلبية". امير رمسيس، اخبار امير رمسيس، الجونة، كورونا والجونة، فيروس كورونا".

وكان أجرى الفنان هانى رمزى، تحليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك بعد إصابة الفنانة زينب غريب والنجمة سارة عبد الرحمن والفنانة نشوى مصطفى ومغني الراب ويجز، حيث كتب هاني رمزي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلاً: "ياريت الناس تعمل تحاليل الكورونا وتطمن على نفسها مع تزايد الأعداد أنا بدأت بنفسى والحمد لله وربنا يبعد عنا عنكم شر الوباء".

يأتي ذلك بعدما أعلنت الفنانة زينب غريب إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حينما أعلنت عن ذلك بكتابة: "أي حد تم التعامل معايا مباشرة يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير"، وذلك بعدما أعلنت أن اتضح لها أن حالتها إيجابية بعد الخضوع للتحليل حول فيروس كورونا.

كما أكدت الفنانة سارة عبدالرحمن إصابتها بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، حيث كتبت مؤخراً: "أنا عملت تحليل كورونا و النتيجة طلعت ايجابي للأسف، .. يا رب يهون على اي حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

كذلك، كشف مطرب الراب ويجز، كواليس إصابته بفيروس كورونا عقب عودته من الجونة، موضحاً أنه لم يكن يشعر بأى أعراض حتى تم إجراء التحاليل. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، : " الموضوع مش مزعج، والحمد لله مش متأثرين بشكل كبير"، مردفاً: "كنا مخالطين لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا فى الجونة، فلجأنا للتحليل، الأغلب كانت نتيجته إيجابية وقررنا أن ننعزل منزليا"