شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيكون الممثل تشارلى هونام جيمس بوند الجديد؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تحديد موعد طرح فيلم No Time to Die في دور السينما العام المقبل ، ستسعى مجموعة MGM للحصول على جيمس بوند جديد ، حيث سيكون الجزء القادم من جيمس بوند آخر عمل يؤدي فيه دانيال كريج دور العميل السري بعد خمسة أفلام ناجحة، فهل سيكون الممثل تشارلي هوننام منافسا جديدا ؟



دانيال كريج



تشارلي هوننام

كان الممثل البريطاني تشارلي هوننام البالغ من العمر 40 عامًا يقوم مؤخرا بجولات صحفية للترويج لفيلمه الجديد Jungleland ، عندما سأله حسب مجلة People عما إذا كان يرغب في لعب العميل 007، قال إنه سيكون ممتنا لذلك، كما انه لا يعتقد أنه سيكون بعيدًا عن قائمة المرشحين.

يشارك أيضا في فيلم " No Time to Die " الي جانب دانيال كريج ورامي كالك كل من ليا سيدوكس ، ولاشانا لينش ، وبن ويتشو ، ونعومي هاريس ، وجيفري رايت ، وكريستوف والتز ، ورالف فينيس ، و آنا دي ارماس و غيرهم .

وتدور أحداث الفيلم حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليستمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة .