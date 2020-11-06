بالصور| هاني شاكر يغني بصحبة نادية مصطفى "حاجة غريبة" بمهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

دعا الفنان هاني شاكر، في حفله الذي أحياه بخامس ليالي الدورة 29 لمهرجان الموسيقى العربية، الفنانة نادية مصطفى لتشاركه تقديم أغنية "حاجة غريبة" للفنان عبدالحليم حافظ والفنانة شادية.

وحرص كل منهما على إضافة اسم الآخر ضمن كلمات الأغنية الشهيرة. أقيم الحفل بقيادة المايسترو مصطفى حلمي على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

كان هاني بدأ حفله بأغنية "بلدي" وبعدها قدم باقة من أشهر أغانيه، بينها "مشتريكي، يا ريتني"، ومن أغاني عبدالحليم حافظ "زي الهوا".