أنباء غير مؤكدة عن إصابة بسمة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء غير مؤكدة عن إصابة الفنانة بسمة بفيروس كورونا المستجد. بسمة لم تعلن عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر إصابتها كما لم تخرج لنفي الخبر. وكان أخر ظهور لبسمة عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "انستجرام" قبل 8 ساعات بنشر فيديوهات تستعرض فيها هدية جاءتها، وتقرأ الرسالة التي وصلتها مع الهدية، وبعدها بست ساعات أعادت نشر صورًا من إطلالاتها الأخيرة في مناسبات مختلفة.

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