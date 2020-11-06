شمس بدون مكياج ومحمد رمضان بجوار سيارته.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تلتقط سيلفي بصحبة زوجها والفنان عمر الشناوي.

وسام بريدي

نشر الإعلامي اللبناني وسام بريدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة زوجته التونسية ريم سعيدي

شام الذهبي

نشرت السورية شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها بقوام رشيق.

مي حريري

نشرت الفنانة اللبنانية مي حريري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بأحد أصدقائها.

ايمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

سامو زين

نشر الفنان السوري سامو زين، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له داخل سيارته.

جيلان علاء

شاركت الفنانة جيلان علاء جمهورها ومتابعيها صورة لها، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية على شاطئ البحر.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها بجوار سيارته الجديدة وعلق "محمد رمضان نمبر 1".