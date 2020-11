إيرادات الأربعاء.. "Honest thief" الأول و"Come play" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الأربعاء 4 نوفمبر، فيلم "Honest thief" محققًا 30 ألفًا و164 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 30 ألفًا و11 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 27 ألفًا و419 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 20 ألفًا و567 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم " The Silencing" والذي حقق 12 ألفًا و8 جنيهات، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "The War With Grandpa" بطولة روبرت دي نيرو، وحقق 8 آلاف و536 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "the craft: Legacy " وبلغ ما حققه أمس 6 آلاف و865 جنيهًا.

في الترتيب الثامن جاء فيلم "vanguard" بطولة جاكي شان، محققًا 5 آلاف و127 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم " brahms: the boy 2" بعد تحقيقه 3 آلاف و662 جنيهًا، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "trolls world tour" وحقق 3 آلاف و212 جنيها.