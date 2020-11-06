كريسي تيغن تظهر لأول مرة بعد خسارتها جنينها لدعم جو بايدن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 نوفمبر 2020 01:40 صباحاً - رغم تقليل بعض خبراء السياسة الأمريكية أهمية دعم المشاهير لمرشح محدد دون آخر لنسيان البعض أن المواطن الأمريكي عندما يذهب لصناديق الإقتراع،يفكر بالإقتصاد أولاً،ومن هو الأفضل لتحسين حياته وحياة أفراد عائلته في فترته الرئاسية،لكن رغم ذلك يفضل المرشحين ترامب وبايدن كسب دعم ومساندة المشاهير لهما في السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض.



ففي أول ظهور علني لها بعد خسارتها طفلها في سبتمبر الماضي، أطلت عارضة الأزياء الشهيرة كريسي تيغن البالغة من العمر"34 عاماً" برفقة ولديها إلى جانب زوجها جون ليجند على المسرح خلال أدائه الموسيقي وعزفه على البيانو.



وأثناء مشاركة زوجها جون في حفل لدعم المرشح للرئاسة الأميركية جو بايدن وكاميلا هاريس المرشحة لمنصب نائبة الرئيس في فيلادلفيا، طلب جون من كريسي وولديهما أن يصعدوا إلى المسرح.



وقال لها: "حبيبتي، هل يمكن أن تصعدي المسرح؟ أريدكم أن تشاهدوا زوجتي هي هنا، وكذلك ابنتي لونا وابني مايلز. نحن نعلّم أطفالنا باكراً بأن يشاركوا في العملية الديمقراطية". وتابع: "نحن هنا اليوم لننقذ الديمقراطية. نحن جميعاً هنا لننقذ الديمقراطية، صحيح؟".



ثم صعدت كريسي مع والدتها ولونا ومايلز المسرح، وبدت بحالةٍ جيدة وجميلة، وارتدت كريسي فستاناً أبيض طويلاً شفافاً وتحته فستان قصير ونسقته مع سترة بيضاء، وقد وضعت الكمامة على وجهها، وعندما صعدت قبلت زوجها وألقت التحية على الجمهور .



وقبل أن يؤدي جون الأغنية التي كتبها لزوجته كريسي : "،Never Break"، قال: " كتبت هذه الأغنية لأوجه تحية لعلاقتنا وبأن الحب يمكن أن يتجاوز جميع الأوقات العصيبة. وندرك أن الوطن يمر بأوقات عصيبة حالياً".



كما تحدث عن جو بايدن بأنه أيضاً مرّ بكثير من التجارب الصعبة في حياته، ودعا الجميع للتصويت لبايدن وبأنه الشخص المثالي لقيادة البلاد.



وقامت كريسي بتوثيق هذه اللحظة العائلية الجميلة لها ولعائلتها على المسرح بنشر مقطع فيديو في حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" حقق أكثر من 5 ملايين و400 ألف مشاهدة ،و4 آلاف إعجاب ،خلال يوم واحد فقط.



يشار إلى أن كريسي تيغن كرمت جنينها الذي فقدته بعد 20 أسبوعاً على حملها به،وكانت ستسميه "جاك" عبر رسمها وشم إسمه "جاك" على معصمها ،كما وشمت عائلتها كلها أيضاً برسم آخر كتب عليه: "جون،لونا ،مايلز"،وهو إسم زوجها جون ليجند"41 عاماً" ،وابنتهما لونا سيمون"4 أعوام"،وابنهما مايلز ثيودور "عامان" .

كما وجهت كريسي تيغن أيضاً في عيد الهالوين رسالة مؤثرة بتغريدة لها على "تويتر" إلى جنينها جاك الذي خسرته قائلة له: "سيظل جاك دائماً محبوباً،ونشرح لطفلينا على أنه موجود في الهواء والأشجار والفراشات التي يرونها".