وفاة الممثل البريطاني الكوميدي جون سيشنز عن عمر 67 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 نوفمبر 2020 01:40 صباحاً - عام 2020 حزين للغاية على الصعيد الفني، إذ إن عدداً كبيراً من أساطير السينما الأوروبية يرحلون بصمت وسط عائلاتهم ،لكن الملايين سيظلون يذكرونهم،وكان آخر الراحلين: الممثل الكوميدي البريطاني جون سيشنز.

توفي الممثل الكوميدي البريطاني جون سيشنز في منزله بجنوب لندن، إثر إصابته بأزمة قلبية، حسبما أعلن وكيل أعماله، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر- تشرين الثاني 2020.

وقال أليكس إيروين إن سيشنز توفي، يوم الاثنين 2 نوفمبر- تشرين الثاني، عن عمر يناهز 67 عاماً، مضيفاً أنه سيترك فراغاً كبيراً .

ولد جون سيشنز في اسكتلندا، واشتُهر بأدواره في العديد من الأعمال التلفزيونية مثل "سبيتيج إيمدج".

وقدم أيضاً العديد من العروض الفردية في مسارح «ويست إند» في لندن خلال الثمانينيات ،من أشهرها: "حياة نابليون"،وتميز أداؤه بالدفء والخفة الكوميدية،وكان يتعامل مع اللغة كما يتعامل معها الشعراء بابتكار وعمق وحساسية فائقة.

المشاهير يرثونه بكلمات دافئة

الممثل الكوميدي البريطاني جون سيشنز

وأشاد عدد كبير من نجوم الكوميديا من أبرزهم الممثلة روني أنكونا التي رثته بتغريدة على "تويتر" بكلمات دافئة،ووصفته ب" الصديق العبقري" .

بينما قالت سالي فيليبس : "كان رجلاً غير متوقع وخطيراً ورائعاً" ،أما المذيع داني بيكر،فقال: "رفقته رائعة دائماً،وموهبته حقيقية".

ووصفه الكثير من المقربين منه،بأنه كان طوال حياته رجلاً متواضعاً للغاية.

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