الفنان أحمد سعد يتألق على مسرح أوبرا دمنهور

تألق الفنان أحمد سعد في حفله الفني على مسرح أوبرا دمنهور والذي استهله بأغنية يا مصري مين يقدر عليكي التي ألهبت مشاعر الجمهور بإحساسه الصادق الذي حفز الجمهور للتصفيق بحدة في وسط الأغنية خاصة في جملة "ادخلوها آمنين"، ثم أنتقل إلى أغنية تسهم في بث البهجة والسعادة في نفوس الجمهور خاصة في ظل جائحة كورونا التي يعاني منها جميع المجتمعات وهى أغنية "على حسب وداد"، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأغاني التراثية والدينية وبعض تترات المسلسلات التي غناها خلال مشواره

الفني منها: أغنية سألت نفسي كتير، ومابيسألش عليا أبدًا ، وتتر مسلسل البرنس، ويارب توبة، واختتم حفله الفني بأهو دا اللي صارجاء الحفل ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر،وذلك بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

كما أشار في المسرح للجمهور إلى أنه كان يحلم منذ صغره أن يغني بمصاحبة

المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وقد تحقق له هذا الحلم، فهو الآن يغني معه، وفي لقاء خاص معه أعرب عن سعادته لوجوده فى هذا المكان العربق، وأكد أن جمهور البحيرة ذواق جدا وبالتالي حينما يأتي إليه يكون له حسابات خاصة جدا.

وقد قدم نجوم الأوبرا في الفاصل الأول من الحفل باقة من أجمل الأغاني العربية، حيث شدى الفنان إسلام مرسي أغنية الحلوة داير شباكها، والفنان أمير الرفاعي أغنية يا عيني ع الصبر، والفنان ياسر سعيد حبك نار، والفنان مصطفى سعد أغنية داري العيون، والفنان محمد الخولي أغنية يا خلي القلب ، كما شارك صولو عود الفنان وليد سلامة بموسيقى قوللي عملك إيه قلبي