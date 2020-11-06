بعد تصدره جوجل مصر والسعودية.. ملخص احداث قيامة عثمان 32

لاقى مسلسل قيامة عثمان 32 اهتمام الملايين من جماهير الوطن العربي مما جعله يتصدر محرك البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد الاحداث المثيرة التي تضمنتها الحلقة الثانية والثلاثون، وابهرت المشاهدين وزادت من عنصر التشويق لانتظار الحلقات الجديدة.

ويشهد المسلسل العديد من المغامرات وصنع الخطط والمكايد التي تزيد من حماس وفضول الجمهور لمعرفة الاحداث المستقبلية، فيما نجح عثمان في الحلقات السابقة بإنقاذ شقيقه "صافجي" من المكيدة نصبها مونكيه وأصلان له ليكون الأداة لجذب قبيلة الكاي لمعاركتهم والقضاء عليهم وبذلك يقضي على عائلة الغازي أرطغرل بن سليمان

شاه، وشهدت الحلقة 32 نصب فخًا جديد لجوندوز آلب في الخان بسوق سوغوت، بجانب عودة المحارب السيد بامسي آلب لقبيلة الكاي بعد نجاحه في إنقاذ عثمان من يد فلاديوس ومحابيه مما تسبب في انتشار الفرحة بعودته، وزادت البهجة بلقاء أرطغرل في الخيمة والبدء بالتجهيزات للتصدي لحملة غيتاجو.

مواعيد عرض قيامة عثمان

يُعرض مسلسل قيامة عثمان كل يوم أربعاء على قناة "ايه تي في" التركية والتي يمكن لمحبي المسلسل التاريخي التركي أن يستقبلوا القناة على

تردد القمر الصناعي نايل سات 10796 أفقي، وقمر صناعي تركسات بتردد 11628 عمودي.

يذكر أن المسلسل التاريخي التركي قيامة عثمان من اشهر واكثر المسلسلات نجاحًا بتركيا والشرق الأوسط، ونجح في تحقيق أعلى نسب مشاهدة مما جعله يتصدر باستمرار محركات البحث المختلفة بشكل أسبوعي عقب عرض حلقاته الجديدة.

قيامة عثمان

تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان حول استكمال الابن الأصغر لأرطغرل وهو عثمان لمسيرة والده حيث يواجه الكثير من المتاعب والصعوبات التي تتعرض لها قبيلة الكايي والقبائل بعد مرض والده أثناء عودته من قونية، والذي أكد الأطباء على إصابته بمرض فى الكبد.

ومسلسل قيامة عثمان من بطولة المسلسل كلا من: بوراك أوزجيفيت والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، كارالار، وغيرهم من نجوم تركيا.