ما وراء الطبيعة يبهر الجمهور العربي بعد عرض أولى حلقاته

ما وراء الطبيعة للراحل أحمد خالد توفيق.. تلك السلسلة التي خطفت قلوب وعقول الملايين بأول صدور لها بفترة التسعينات وظلت تحصد شعبية كبيرة على مدار أجيال عديدة رافعة شعار "روايات تحبس الأنفاس من فرط الغموض والرعب والإثارة"، لتتحول إلى شخصيات حية عام 2020، كأول عمل من أصل مصري متاح بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

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وابهرت الحلقة الأولى من "ما وراء الطبيعة" الجمهور العربي الذي أشاد بها عبر منصات السوشيال ميديا مدشنين هاشتاج يحمل أسم الرواية، مما يعلها تتصدر محركات البحث المختلفة خاصة وأن الجمهور كان متشوق لها ومتحمس للمسلسل وزاد ذلك الشغف

مع الارشادات التي نشرها مخرج العملوالتي تضع المتابع بكل مشاعره وحواسه في قلب الاحداث وتدمجه مع أبطاله.

وقال المغردون أنهم تمكنوا من معايشة الاحداث ونجح الأبطال وعلى رأسهم الفنان المبدع أحمد أمين الذي تقمص شخصية بطل الرواية الدكتور رفعت إسماعيل طبيب أمراض الدم المتقاعد الذي يواجه أشياء خارجة للطبيعة، ونشر أحد النشطاء:" بعد ما كنت خايف منه.. في أول حلقة أحمد أمين بهرني بأدائه الرائع بصراحة بسيط وبدون اصطناع ..الراجل ده حقيقي موهوب جدًا.. أنا حقيقي شايف رفعت إسماعيل قدامي بكل تفاصيله".

ونشر البعض مقاطع من الحلقة الأولى التي

تم عرضها صباح اليوم الخميس على شبكةوالتي تعرض لول مرة عمل مصري، معبرين عن مدى تأثيرهم بالحلقة وإعجابهم بها وقال أحدهم:"هذا هو أفضل عرض مصري رأيته منذ عقد! فمشاهدة الكتب مسجدة بشكل حي هي متعة لا أستطيع وصفها أبدًا!!..شكرًا لكل من شارك في تلك الصناعة، وشارك في وصول تلك القطعة الفنية إلى الحياة!".

وأضاف أخر:" ما أثار اهتمامي في المسلسل هو أن جميع الممثلين هم أشخاص عاديون، ولا يمثلون الدونجوان، أو أشخاص خارقون أذكياء يختلفون عنا تمامًا.. بل الطبيعي في حياتنا اليومية، وأعتقد أن القصص التي تعكس الطبيعة تكون ناجحة"، وأشاد الكثيرون بالحلقة:"الحلقة الأولى رائعة ومبشرة... شكرًأ لصناع العمل والفنانين".

يذكر أن المسلسل يُعرض مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.