شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يطرب جمهور الموسيقى العربية بـ 18 أغنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم هانى شاكر حفل من أقوى حفلاته هذا العام بمهرجان الموسيقى العربية في دورته 29، والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم من خلاله حوالي 18 أغنية منها "بحبك ياغالي وهتعدي وامرك ومعاك بيحلو السكوت ووعد مني وياريتني ولمسة ايديكي ومشتريكي وبعد حبك وكل ليلة على الضحكاية ولسة بتسألي وسألتك ويابلدي وانا قلبي ليك وجواب وزي الهوا" للعندليب عبدالحليم حافظ، واختتم الحفل بأغنية "احلف بسماها".

وشاركت النجمة نادية مصطفي النجم هاني شاكر فى حفله الغنائى ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية وقدما سويا اغنية حاجة غريبة للمطربين عبدالحليم حافظ وشادية.

وبدأ النجم هاني شاكر حفله الغنائي على هامش مهرجان الموسيقى العربية في دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية بأغنية "بلدي يابلدي" وسط هتاف من الجمهور.

وقال هاني شاكر أنه سعيد بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية ويارب نلتقي كل سنه على خير، ووجه الشكر لدار الأوبرا المصرية على المجهود الكبير من أجل خروجه بهذا الشكل الجديد على مسرح النافورة واشكر أيضا وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، احمد ابراهيم، سوما، ايمان عبد الغنى، احمد عفت، اميرة احمد، مى حسن، ياسر سليمان، ايات فاروق، غادة ادم، مدحت صالح، احمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، انغام مصطفى، مازن دراز، احمد الوزيرى، اجفان، رحاب عمر ،محمد حسن، وليد حيدر ،على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى ،امجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، عاصى الحلانى، هانى شاكر، احمد نافع، ابراهيم فاروق، نهاد فتحى، احمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى ،محمد الخولى ،ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم ،محمد شوقي، سامح منير، احمد عصام، اميره سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، ايمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، اشرف وليد، كنزي، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام ابراهيم (العراق )، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، ايه عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام ،احمد صبرى، خالد عبد الغفار ،عفاف رضا، ساره ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، اسماعيل صادق.

الى جانب 12 عازفا هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الاكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان)، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الاردن)، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حماده النجار، عازف التشيللو عماد عاشور، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف الكمان محمد ظهير، عازفة القانون عفاف شكرى، عازف التشيللو يحيى المهدي.

كما تشارك 8 فرق موسيقية هى فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، فرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش، اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى، فرقة اوبرا الاسكندريه للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام الى جانب 24 منتخب من العازفين بقيادة كل من المايسترو سليم سحاب، المايسترو احمد عامر، المايسترو محمد الموجى، المايسترو صلاح غباشي، المايسترو ايهاب عبدالغفار، المايسترو فاروق البابلي، المايسترو مصطفى حلمي، المايسترو عادل عايش والمايسترو هانى فرحات.